Motorista de Apucarana é flagrado transportando vaca em Corcel; veja

Uma cena inusitada foi registrada nesta quinta-feira (10) em Apucarana, no Norte do Paraná. Um veículo estava transportando uma vaca no banco traseiro na área urbana da cidade. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade

Motoristas gravaram o transporte irregular do animal e o vídeo está se espalhando pelas redes sociais.

-LEIA MAIS: Apucarana registra aumento no número de acidentes de trabalho

continua após publicidade

O animal foi avistado dentro de um Ford Corcel. A gravação foi feita na Avenida Governador Roberto da Silveira, no acesso à Rua Cristiano Kussmaul, na saída para Maringá.

O autor do vídeo não esconde a surpresa ao perceber a suposta vaca no banco traseiro. “O cara está levando uma vaca dentro do Corcel, mano!”, exclama.

O transporte de animais vivos em veículos de passeio é proibido por lei. O vídeo mostra que esse não é o único problema do Corcel. O porta-malas do carro também está amarrado por um arame ou fio no para-choque, conforme mostram as imagens.

continua após publicidade

Motorista flagra vaca sendo transportada dentro de Corcel em Apucarana tnonline

Siga o TNOnline no Google News