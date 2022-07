Motorista de Apucarana é assaltado; bandidos levaram caminhão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima contou que foi trazida até a rodovia PR 444 entre Arapongas e Apucarana e o abandonaram na beira da rodovia

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na madrugada desta sexta-feira, 22, para atender um motorista, vítima de roubo, que saiu de Apucarana com destino a São Paulo, com uma carga de confecções e bonés. Ele foi abandonado na PR 444, em Arapongas, após o crime.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a PM foi avisada de que uma pessoa, vítima de roubo, estaria aguardando a equipe policial na rodovia 444, no Km 20, em um posto de combustíveis.

Ele contou aos policiais que é motorista de uma empresa de transportes, pegou o caminhão na quinta-feira, 21, por volta das 16h30, para levar uma carga de confecção (bonés e camisetas) até a cidade de São Paulo, e quando chegou na cidade de Londrina, nas proximidades da Warta, foi rendido por quatro ladrões, sendo que dois deles estavam armados com pistola em uma caminhonete do tipo Blazer. Os bandidos anunciaram um roubo, retiraram a vítima do caminhão e a embarcaram na caminhonete com dois dos ladrões. Os outros dois entraram no caminhão e o levaram.

continua após publicidade .

A vítima contou que foi trazida até a rodovia PR 444 entre Arapongas e Apucarana e o abandonaram na beira da rodovia. Ele teve o celular e a carteira levados pelos bandidos. Após o registro da ocorrência, a vítima foi trazida até a cidade de Apucarana e levada até sua residência.

Siga o TNOnline no Google News