Motorista de Apucarana capota carro no Contorno Norte

Acidente ocorreu no Contorno Norte, de Apucarana

Um outro acidente envolvendo um veículo foi registrado na tarde desta quarta-feira (28), na rodovia PR-170, no Contorno Norte, de Apucarana. O Chevrolet Celta era dirigido por uma mulher, de 42 anos, que vinha de Jandaia do Sul.

A motorista contou que perdeu o controle do carro, bateu em um barranco e capotou apenas uma vez. Ela ainda disse que no momento do acidente chovia e que tinha um caminhão em sua frente.

A mulher, que sofreu um ferimento na boca, recusou atendimento médico e seguiu viagem.

Capotamento com morte

Uma mulher, de 49 anos, morreu após um capotamento registrado na tarde desta quarta-feira (28), no Contorno Sul, de Apucarana. O acidente ocorreu em frente ao Curtume Apucarana Leather.

Duas básicas avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e de Arapongas, foram até o local para atender as outras quatro pessoas que estavam dentro do carro. As vítimas, que são da mesma família, foram encaminhadas pelas ambulâncias do Samu para o Hospital da Providência.





