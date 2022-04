Motorista de Apucarana bate em carros e foge do local

Da Redação

Um motorista exaltado bateu em dois carros estacionados em uma rua localizada no Parque Bela Vista, em Apucarana, durante a noite deste sábado (16) e fugiu enquanto era socorrido. A Polícia Militar (PM) esteve no local e junto do Siate, do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento ao motorista.

O homem, que dirigia, um Fiat Fiorino estava ferido e não deixou os profissionais o colocarem na ambulância do Siate para ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

No local, conforme a PM, também estava outro homem, que explicou que deixou seus carros estacionados no local, sentido o curtume para o centro, quando ouviu um barulho.

A testemunha ainda contou aos policiais que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com o 1º carro estacionado, um Toyota Corolla e depois acertou o outro veículo, um Ford Focus.

Segundo o homem, o motorista da Fiorino tentou fugir do local, mas pessoas que passavam pelo local o impediram. Conforme o boletim, o carro ficou com a frente danificada e foi guinchado até o Pátio do Detran. Enquanto a equipe confeccionava o boletim, o motorista fugiu do endereço.