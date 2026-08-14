Motorista de app é assaltado com faca no pescoço e grava o roubo em Apucarana (PR); veja
Gravação interna de segurança mostra ataque durante encerramento de corrida na região da Represa do Schmidt
TNOnline TV
Um motorista de aplicativo de 24 anos viveu momentos de terror na manhã desta sexta-feira (14), ao ser atacado por um passageiro durante uma corrida em Apucarana (PR). A ação criminosa, registrada pela câmera de segurança do próprio veículo, mostra o exato momento em que o bandido coloca uma faca no pescoço da vítima. Apesar da violência, o condutor sofreu apenas um ferimento leve na boca e já voltou a trabalhar nas ruas da cidade. Veja o vídeo acima
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O crime aconteceu por volta das 7h50. Segundo o motorista, que prefere não ser identificado, a corrida de R$ 35 foi solicitada por um aplicativo e iniciada nas proximidades de uma creche no Núcleo Habitacional Adriano Correia. O destino final seria a região do Dom Romeu. Embarcaram no veículo - um Byd Dolphin Mini -um homem, que seria o titular da conta do aplicativo, a esposa dele e um terceiro indivíduo.
A abordagem violenta ocorreu próximo à Represa do Schmidt. O suspeito que estava no banco de trás rendeu o motorista de surpresa. "Ele colocou a faca no meu pescoço e tentou me estrangular. Fui pra frente e joguei o carro para o lado. Ele caiu no colo do colega. Parei na frente de outro veículo na contramão e consegui sair do carro", disse. O vídeo mostra quando o assaltante manda parar o carro e diz: "Você quer morrer?"
A vítima diz que o assaltante queria um dos celulares que ele utiliza no trabalho. "Uso um celular para os aplicativos (das empresas de transporte) e outro para gravar as corridas, como medida de segurança", conta.
O motorista atua na profissão há um ano e meio e acumula mais de 6.500 viagens concluídas. Esta foi a primeira vez que ele sofreu um assalto. "Sempre sou cuidadoso nessa parte. Olho a nota do passageiro, se ele está sozinho, se tem reclamação e gravo todas as corridas por segurança", explicou.
Motoristas que passavam pelo local prestaram apoio e acionaram a Polícia Militar (PM). A vítima do assalto diz acreditar que o trio se assustou com a presença de outros veículos e fugiram pela mata existente na região.
Após a chegada da PM, o profissional disponibilizou as imagens da câmera de segurança para as autoridades e aguardou no local por cerca de uma hora e meia. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
Apesar do susto e de ter sofrido um pequeno corte na boca durante a luta corporal para se desvencilhar da faca, a vítima passa bem e já retomou suas atividades ao volante.