Motorista de app é assaltado com faca no pescoço e grava o roubo em Apucarana (PR); veja







Um motorista de aplicativo de 24 anos viveu momentos de terror na manhã desta sexta-feira (14), ao ser atacado por um passageiro durante uma corrida em Apucarana (PR). A ação criminosa, registrada pela câmera de segurança do próprio veículo, mostra o exato momento em que o bandido coloca uma faca no pescoço da vítima. Apesar da violência, o condutor sofreu apenas um ferimento leve na boca e já voltou a trabalhar nas ruas da cidade. Veja o vídeo acima



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O crime aconteceu por volta das 7h50. Segundo o motorista, que prefere não ser identificado, a corrida de R$ 35 foi solicitada por um aplicativo e iniciada nas proximidades de uma creche no Núcleo Habitacional Adriano Correia. O destino final seria a região do Dom Romeu. Embarcaram no veículo - um Byd Dolphin Mini -um homem, que seria o titular da conta do aplicativo, a esposa dele e um terceiro indivíduo.





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Assalto ocorreu na manhã desta sexta-feira (14) - Foto: Reprodução Assalto ocorreu na manhã desta sexta-feira (14) - Foto: Reprodução

A abordagem violenta ocorreu próximo à Represa do Schmidt. O suspeito que estava no banco de trás rendeu o motorista de surpresa. "Ele colocou a faca no meu pescoço e tentou me estrangular. Fui pra frente e joguei o carro para o lado. Ele caiu no colo do colega. Parei na frente de outro veículo na contramão e consegui sair do carro", disse. O vídeo mostra quando o assaltante manda parar o carro e diz: "Você quer morrer?"

A vítima diz que o assaltante queria um dos celulares que ele utiliza no trabalho. "Uso um celular para os aplicativos (das empresas de transporte) e outro para gravar as corridas, como medida de segurança", conta.

O motorista atua na profissão há um ano e meio e acumula mais de 6.500 viagens concluídas. Esta foi a primeira vez que ele sofreu um assalto. "Sempre sou cuidadoso nessa parte. Olho a nota do passageiro, se ele está sozinho, se tem reclamação e gravo todas as corridas por segurança", explicou.



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Motoristas que passavam pelo local prestaram apoio e acionaram a Polícia Militar (PM). A vítima do assalto diz acreditar que o trio se assustou com a presença de outros veículos e fugiram pela mata existente na região.

Após a chegada da PM, o profissional disponibilizou as imagens da câmera de segurança para as autoridades e aguardou no local por cerca de uma hora e meia. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Apesar do susto e de ter sofrido um pequeno corte na boca durante a luta corporal para se desvencilhar da faca, a vítima passa bem e já retomou suas atividades ao volante.