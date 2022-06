Motorista de app de Apucarana se irrita e expulsa cliente do carro

Da Redação

Cliente tumultuou durante a corrida em Apucarana

Um motorista de aplicativo de Apucarana chamou a Polícia Militar (PM), neste sábado (11), após um cliente tumultuar durante a corrida. Conforme a vítima, o homem errou o endereço do destino, derrubou bebida em seu carro, saiu sem pagar e pegou um skate, que estava dentro do carro.

A confusão, conforme a PM, começou nas proximidades de um colégio localizado na Vila Agari e terminou no Jardim das Flores, quando a vítima expulsou o autor do veículo. De acordo com o solicitante, o cliente pediu para que ele o levasse até a casa de sua mãe no Jardim Colonial, porém ao digitar o endereço de destino, o homem colocou o endereço errado e a discussão entre os dois começou.

Minutos depois, o cliente derrubou um copo de bebida no carro e o motorista parou o veículo no bairro do Jardim das Flores e mandou que ele descesse. Segundo o boletim, ele desceu, pegou o skate do motorista que estava dentro do carro e saiu sem pagar.

A vítima foi orientada.