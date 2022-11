Motorista de aplicativo tem carro roubado; PM recupera horas depois

Da Redação

O carro estava danificado, com o para-choque dianteiro batido

Um motorista de aplicativo teve seu veículo levado por dois homens armados de pistola na madrugada desta quinta-feira, 10, em Apucarana. Poucas horas depois, o veículo foi recuperado pela Polícia Militar (PM), abandonado e com uma poça de sangue no interior.

Segundo o boletim de ocorrências, o motorista de aplicativos acionou os policiais por volta das 2h, relatando que foi acionado para uma corrida no Jardim Colonial e ao chegar no local, foi surpreendido por dois homens armados com pistola, que entraram no veículo, um Renault Sandero, e anunciaram o roubo. A vítima entregou seus objetos e o veículo, e os homens fugiram.

Ao acionar a PM, o motorista relatou que o veículo seria monitorado e que possuía sensores de bloqueio, desta forma, os policiais verificaram o percurso que o veículo fez, iniciaram diligências e localizaram o veículo abandonado no Residencial Jaçanã, por volta das 3h40. O carro estava danificado, com o para-choque dianteiro batido.

Os policiais observaram ainda que havia uma faca com vestígios de sangue no interior do veículo e que o tapete do lado do passageiro teria uma poça de sangue, que ficou preservada para realização de perícia.



O carro recuperado foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

