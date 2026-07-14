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Motorista de aplicativo fica ferido após acidente de trânsito em Apucarana

Condutor transportava duas passageiras, que não ficaram feridas; ocupantes de outro veículo envolvido também saíram ilesos

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 17:37:58 Editado em 14.07.2026, 17:43:07
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Motorista de aplicativo fica ferido após acidente de trânsito em Apucarana
Autor Colisão lateral ocorreu na tarde desta terça-feira (14) - Foto: TNonline

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, ficou ferido após acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (14) na Rua João Cândido Ferreira em Apucarana. A vítima sofreu uma contusão no crânio e foi levada pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

-LEIA MAIS: Homem de 34 anos é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

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O motorista de aplicativo dirigia um veículo VW Voyage, que se envolveu em um acidente com um Chevrolet Corsa. A vítima apresentava cefaleia e foi levada pelos socorristas para avaliação médica na UPA.


Motorista de aplicativo fica ferido após acidente de trânsito em Apucarana
AutorPoliciais militares estiveram no local - Foto: TNonline


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No Voyage, estavam duas passageiras, que não ficaram feridas. No Corsa, estavam pai (de 45 anos) e filho (uma criança que não teve a idade confirmada), que também saíram ilesos.

A colisão, do tipo lateral, ocorreu no cruzamento com a Rua João Antônio Braga Côrtes, no Jardim Guanabara. A Polícia Militar (PM) foi acionada para confeccionar o boletim de ocorrência de trânsito.


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Motorista de aplicativo fica ferido após acidente de trânsito em Apucarana
AutorCorsa envolvido na colisão - Foto: TNonline


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