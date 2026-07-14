Motorista de aplicativo fica ferido após acidente de trânsito em Apucarana
Condutor transportava duas passageiras, que não ficaram feridas; ocupantes de outro veículo envolvido também saíram ilesos
Um motorista de aplicativo, de 36 anos, ficou ferido após acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (14) na Rua João Cândido Ferreira em Apucarana. A vítima sofreu uma contusão no crânio e foi levada pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
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O motorista de aplicativo dirigia um veículo VW Voyage, que se envolveu em um acidente com um Chevrolet Corsa. A vítima apresentava cefaleia e foi levada pelos socorristas para avaliação médica na UPA.
No Voyage, estavam duas passageiras, que não ficaram feridas. No Corsa, estavam pai (de 45 anos) e filho (uma criança que não teve a idade confirmada), que também saíram ilesos.
A colisão, do tipo lateral, ocorreu no cruzamento com a Rua João Antônio Braga Côrtes, no Jardim Guanabara. A Polícia Militar (PM) foi acionada para confeccionar o boletim de ocorrência de trânsito.