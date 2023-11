Motorista de aplicativo chama PM e diz que foi roubado na Vila Regina

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista de aplicativo teria sido vítima de roubo na Vila Regina, na madrugada desta quinta-feira (02), feriado de finados, em Apucarana (PR).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, de 37 anos, acionou a PM informando que ele havia feito uma corrida para um cliente até o bairro Afonso Camargo.

Segundo o motorista, quando ele retornava dessa corrida, ao passar pela Rua Natividade, na Vila Regina, foi abordado por alguns indivíduos, não sabendo informar quantos eram e nem as características.

Ainda, segundo as informações que o motorista de aplicativo passou para os policiais, um dos indivíduos pegou o celular e o dinheiro que estavam no console do carro e saiu correndo.

O homem ainda relatou que o fato aconteceu por volta da 1h30, mas que chamou a polícia apenas naquele horário, às 2h54, pelo motivo de que estava sem o celular e que não lembrou de nenhum conhecido para pedir ajuda e ligar para a PM.

A Polícia Militar elaborou o boletim de ocorrência por roubo e orientou a vítima.

