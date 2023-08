Motorista de 47 anos fica ferida em colisão traseira e é levada à UPA

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 7h40 desta terça-feira, 8 de agosto, em um trecho do perímetro urbano da BR-369, próximo à entrada do Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em Apucarana, norte do Paraná. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações dos socorristas, a condutora de um carro Volkswagen Polo, de 47 anos, colidiu na traseira de outro veículo no momento em que transitava pela pista.

A vítima recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois se queixava de dores na região torácica e cervical.

Os ocupantes do outro veículo saíram ilesos do acidente.

Pessoas que passavam pelo local registraram o Samu prestando os primeiros atendimentos à vítima. Assista:

