Motorista de 38 anos morre após bater contra árvore em Apucarana

Um homem, de 38 anos, que conduzia um carro com placas de Arapongas, morreu após grave acidente na PR-170, contorno norte próximo ao pesqueiro vitória, em Apucarana, norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (28).

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 2h, o condutor do Peugeot 307, perdeu o controle da direção, bateu conta uma árvore às margens da rodovia e capotou.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, quando a avançada chegou no local do acidente a vítima havia sido retirada pelo corpo de bombeiros de dentro do veículo, porém com a gravidade dos ferimentos o motorista já estava em óbito.

Segundo a PRE o veículo seguia sentido entrocamento BR-376 com a BR-369

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo do homem. A identificação ainda não foi revelada.

