Motorista de 31 anos morre após bater carro contra poste em Apucarana

Um homem, de 31 anos, morreu após acidente registrado na manhã deste domingo (18), em Apucarana, norte do Paraná, na saída para Maringá. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia um GM Astra Sedan que bateu contra um poste, em trecho de confluência da Avenida Governador Roberto da Silveira com a Avenida Pirapó. O óbito foi confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML) que foi acionado para recolher o corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 7 horas deste domingo (18) para socorrer a vítima que estava presa entre as ferragens, no entanto, a pessoa não resistiu e faleceu no local do acidente.

Investigadores da 17ª Subdivisão Policial (SDP) foram até o local do acidente para apurar o que pode ter ocorrido. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo antes de subir no canteiro e atingir o poste. Segundo a polícia, ele não usava cinto de segurança.

A morte foi confirmada pelo IML, que fez a identificação da vítima, contudo, até a publicação desta reportagem, o nome ainda não havia sido divulgado.

SEGUNDA MORTE NO FIM DE SEMANA

Este foi o segundo acidente com morte registrado neste fim de semana, em Apucarana. No sábado (17), um motociclista morreu após ser atingido por um carro, na BR-376, região do contorno sul da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, o motorista que dirigia o carro envolvido no acidente passou mal após a constatação da morte do motociclista e precisou ser encaminhado ao hospital.

