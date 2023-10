Motorista de 31 anos fica ferido após capotamento em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 31 nos ficou ferido no final da tarde desta quarta-feira (25) após capotar o veículo que dirigia na PR-532, no trecho entre o Aeroporto Municipal Capitão João Busse e o Distrito de Correia de Freitas, em Apucarana (PR).

Ele conduzia um veículo Corsa Sedan, quando perdeu o controle da direção e capotou. O motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

O homem sofreu ferimentos de leves a moderados e foi encaminhado para o Hospital da Providência para uma melhor avaliação.

Quando os socorristas chegaram, o condutor já estava fora do veículo. Os familiares do homem chegaram ao local e acionaram o guincho para retirada do veículo.

