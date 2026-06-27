Motorista dá 'cavalo de pau' em via pública e acaba preso em Apucarana

Condutor de 29 anos admitiu ter bebido e foi flagrado por equipe policial que realizava patrulhamento

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada deste sábado (27) após ser flagrado realizando uma manobra perigosa, conhecida como "cavalo de pau", na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Vila São Carlos, em Apucarana. O caso foi registrado por volta de 1h10 pela equipe de Operações com Cães da Polícia Militar.

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Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela região quando presenciaram o condutor de um Toyota Corolla preto realizar a manobra de forma deliberada no meio da pista. Diante do risco de acidente, a equipe realizou a abordagem imediata do automóvel.

Durante a vistoria, os agentes notaram que o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa e forte odor de álcool. Ao ser questionado, o homem admitiu ter consumido cerca de cinco latinhas de cerveja. O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou o valor de 0,71 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, confirmando o crime de embriaguez ao volante.

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O motorista recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis. O veículo foi liberado ainda na avenida para uma condutora habilitada que compareceu ao local e passou pelo teste do bafômetro, que resultou em zero para o consumo de álcool.