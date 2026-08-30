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ROUBO

Motorista dá carona para casal, é rendido e tem carro roubado em Apucarana

Ele estava na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, quando foi levar casal até a rodoviária; homem foi rendido com uma faca e veículo foi levado

Escrito por Da Redação
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Motorista dá carona para casal, é rendido e tem carro roubado em Apucarana
Autor Foto: TNOnline

Um homem teve o carro roubado na madrugada deste domingo (30) no centro de Apucarana (PR). O crime ocorreu por volta de 1h37 na Avenida Curitiba, quando a vítima estava na Praça Rui Barbosa e um casal pediu carona até as proximidades da Rodoviária.

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Durante o trajeto, ao chegarem perto de um terreno baldio em frente a uma obra, o homem anunciou o assalto. Ele aplicou uma manobra de enforcamento na vítima e, usando uma faca, ordenou que ela saísse do veículo. A vítima obedeceu, e o casal fugiu levando o automóvel em direção ignorada.

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Equipes da Polícia Militar (PM) realizaram patrulhamento na região, mas não encontraram o veículo nem os autores do roubo até o encerramento do registro. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais cabíveis.

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