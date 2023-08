Motorista cruza preferencial e causa acidente na Avenida Minas Gerais

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, em um trecho da Avenida Minas Gerais, na Vila Agari, em Apucarana, norte do Paraná. Houve uma batida entre uma moto e um veículo Ford Focus.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações da corporação, a vítima transitava pela avenida no sentido centro/bairro, quando o condutor do Focus, que trafegava pela Rua Ouro Fino, adentrou na pista de repente, causando a colisão.

O motociclista atingiu a lateral do carro.

Ainda conforme os socorristas, logo após o choque, o homem sofreu uma amnésia - perda total ou parcial da capacidade para recordar experiências ou acontecimentos. Além disso, ele se queixava de dores na região lombar e nas pernas.

A vítima recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi levada para o Hospital da Providência.

Como o acidente ocorreu na Avenida Minas Gerais, perímetro urbano da BR-369, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar um boletim de ocorrência.

