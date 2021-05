Motorista com CNH vencida é preso com whisky e maconha

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (18), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 33 anos, por dirigir sob a influência de álcool no Residencial Parque da Raposa.

Durante patrulhamento, a equipe em viu um Astra transitando em ziguezague e abordou o motorista do carro. Quando o homem desceu do veículo, segundo o boletim, os policiais perceberam sinais de embriaguez, como dificuldade para se equilibrar, olhos vermelhos, roupas desarrumadas, e ala pastosa.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Dentro do carro, de acordo com o boletim, tinha um copo com whisky e uma carteira de cigarros, além de um cigarro de maconha. Durante a abordagem, o homem começou a gritar com os policiais, que deram voz de prisão ao condutor.

A equipe também constatou que a CNH do motorista está cassada.