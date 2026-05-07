Motorista com carro alugado e não devolvido é pego pela GCM em Apucarana

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Um Ford Ka com registro de apropriação indébita foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (PR) na tarde desta quinta-feira (07), durante patrulhamento da Operação OMNIS.

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A ação ocorreu após informações repassadas pela Guarda Civil Municipal de Londrina sobre veículos locados que não teriam sido devolvidos às empresas locadoras e que poderiam estar circulando em Apucarana.



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Durante diligências, a equipe da localizou o automóvel, pertencente a uma locadora, estacionado nas dependências do Colégio Agrícola. Os agentes já tinham conhecimento de um boletim de ocorrência registrado no estado de São Paulo relacionado ao veículo.

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No local, uma mulher se apresentou como usuária do carro e informou que o automóvel estaria sob posse do pai dela. Em seguida, o homem compareceu e relatou ter recebido o veículo como pagamento de uma dívida, afirmando desconhecer qualquer irregularidade.

Segundo ele, consultas realizadas anteriormente não apontavam restrições vinculadas ao veículo.

O Ford Ka e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos e procedimentos da ocorrência.