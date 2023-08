Motorista capota veículo na estrada que liga ao Parque da Raposa; veja

Um homem ficou ferido após capotar o veículo que dirigia na estrada que liga ao Parque da Raposa, em Apucarana (PR), na tarde desta segunda-feira (7). Veja vídeo do local abaixo

Ele foi atendido por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência com suspeita de fratura no fêmur esquerdo.

Quando os bombeiros chegaram no endereço (Rua Presbítero Benoni Rodrigues), o motorista já estava fora do veículo. Além da suspeita de fratura, ele apresentava várias escoriações.

Foto por TNOnline Bombeiros e PM atenderam a ocorrência





Segundo informações obtidas no local, ele transitava em um GM Celta no sentido do Parque da Raposa/bairro quando perdeu o controle do veículo e capotou.

O motorista estava consciente durante o atendimento. A Polícia Militar (PM) foi acionada para sinalizar o local, já que o trânsito ficou bloqueado por conta do capotamento. Um guincho foi chamado para retirar o veículo e desobstruir a via.

