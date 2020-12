Motorista capota o carro próximo a UPA em Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Um veículo VW-FOX capotou na rua Desembargador Clotário Portugal, próximo a UPA no centro de Apucarana no final da tarde de sábado (05). As primeiras informações de testemunhas deram conta de que a motorista acabou perdendo o controle da direção na esquina da rua São Paulo, ao lado do Sesc e tombou o carro sozinha.

A mulher foi socorrida com ferimentos considerados leves pelo Siate e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica.

As causas do acidente ainda são apuradas.