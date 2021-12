Da Redação

Motorista capota carro e abandona veículo na rua

Moradores da Rua Clevelândia, em Apucarana, tomaram um susto por volta das 21h deste sábado, 25, quando um Honda Civic se chocou contra uma caçamba e capotou.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que o motorista fugiu do local, logo após o acidente.

Foi feita a checagem do veículo e no endereço correspondente, a mãe do condutor se apresentou como proprietária do carro e conversou com a equipe policial para fazer a retirada do veículo da via.