Motorista bêbado vai preso após bater na parede de escritório em Apucarana

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana atenderam a ocorrência e prenderam o homem após confirmarem embriaguez ao volante

Um homem de 52 anos foi preso após colidir o veículo que ele conduzia, um Peugeout 207, contra a parede de um escritório de arquitetura localizado na Rua Coronel Luiz José dos Santos, no bairro 28 de Janeiro, em Apucarana (PR), na manhã deste domingo (05).

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Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana atenderam a ocorrência. O motorista afirmou não ter sofrido ferimentos e negou atendimento médico, não sendo necessário atendimento do serviço de emergência.



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No entanto, o homem apresentava forte cheiro de álcool e visível estado de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava bêbado. Ele foi preso pela GCM e encaminhado à 17º Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).

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Apesar do impacto, a parede não sofreu danos - Foto: Lis Kato / TNOnline Apesar do impacto, a parede não sofreu danos - Foto: Lis Kato / TNOnline

O veículo foi guinchado pela Polícia Militar (PM) e encaminhado ao pátio.

