Motorista bêbado urina na delegacia e xinga policiais

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 45 anos, que estava dirigindo bêbado pelo Jardim Marissol II, nesta quinta-feira (20).

Após receber denúncia, a PM foi até o local e verificou que o veículo que o homem conduzia estava parado em funcionamento em meia pista e parte traseira sobre a calçada, colidindo com uma árvore e o condutor dentro do veículo, visivelmente embriagado, não conseguindo levantar ou fornecer dados a equipe.

A esposa do motorista, conforme o boletim, informou que o marido não possui CNH. Devido aos sinais de embriaguez, o homem foi levado para a delegacia. De acordo com o relatório, no local, o homem urinou na sala de triagem e passou xingar os policiais. O veículo foi entregue à proprietária em virtude da falta de guincho do 10º BPM.