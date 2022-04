Da Redação

Motorista bêbado se envolve em acidente em Apucarana

Um motorista embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso neste sábado (9), após se envolver em um acidente com moto no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi até o local e conversou com a motociclista, que contou aos policiais que estava fazendo entregas, quando o homem, que estava em um GM Meriva, bateu na traseira do seu veículo. Com a batida, ela acabou caindo no chão.

Conforme o boletim, o teste do bafômetro foi oferecido ao motorista e o valor aferido foi de 1,08 mg/L. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.