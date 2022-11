Motorista bêbado invade área bloqueada para simulação da PM e é preso

Da Redação

Ele foi conduzido para a delegacia e o veículo foi apreendido e levado para o Pátio do 10° BPM

Um motorista de 48 anos foi preso na noite desta segunda-feira, 21, depois de invadir a área bloqueada pela Polícia Militar (PM) na região central de Apucarana, para a realização de um simulado de crimes violentos contra o patrimônio. Após teste do etilômetro, foi comprovado que ele estava dirigindo embriagado.

Segundo o boletim da ocorrência, a circulação de veículos nas proximidades da Praça Rui Barbosa foi fechada pelos agentes de trânsito do município e também pela PM, para realização do treinamento, porém, por volta das 22h30, um veículo GM Corsa, adentrou a área que estava bloqueada, não respeitando as sinalizações. O motorista foi abordado e apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

Ele foi identificado e após a realização do teste do etilômetro, obtendo o resultado de 0,79 mg/l, foi constatando o crime de trânsito.

Ele foi conduzido para a delegacia e o veículo foi apreendido e levado para o Pátio do 10° BPM.

