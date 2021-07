Da Redação

Motorista bêbado estaciona carro em rua de Apucarana e dorme

Um homem, de 43 anos, foi preso após estacionar no meio de uma rua do Jardim Diamantina, em Apucarana, na noite desta quinta-feira (29). A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, onde havia um veículo Ford Escort parado na via.

Quando a equipe chegou no local e encontrou o veículo, localizou o condutor dormindo. Feito contato com ele, os policiais perceberam que o motorista estava bêbado e fizeram o teste etilométrico, constatando 0,90 mg/l de álcool.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a 17ª SDP e o carro, que possuía pendências administrativas, levado ao pátio.