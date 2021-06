Motorista bêbado é preso pela PM na área central da cidade

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 25 anos, neste sábado (5), por embriaguez ao volante na Praça Interventor Manoel Ribas, área central da cidade. Durante patrulhamento, a equipe visualizou um veículo Celta branco com a placa traseira levantada, impossibilitando sua legibilidade.

A PM abordou o motorista e percebeu que ele e o passageiro estavam desorientados, sendo necessário repetir por diversas vezes, ainda dificultavam o procedimento de revista pessoal ao não permanecerem parados com as mãos sobre a cabeça. Dentro do carro, foi localizado um copo vazio contendo resquícios de bebida alcoólica.

Conforme o boletim, os homens disseram que estavam em uma festa em Cambira e que vieram para Apucarana comer um lanche. O motorista foi preso e conduzido até a 17ª SDP.