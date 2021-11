Da Redação

Motorista bêbado é preso em Apucarana após acidente

Um motorista bêbado foi preso neste domingo (28), após se envolver em um acidente na Avenida Munhoz da Rocha, na Barra Funda, em Apucarana. Conforme o boletim, a colisão registrada foi entre um GM Monza Classic e uma motocicleta Honda/CG 150 Titan

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), o motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros.

Durante o atendimento, os policiais perceberam que o motorista do Monza estava em visível estado de embriaguez e realizou o teste do bafômetro, constatando 0,56 mg/l de álcool.

Devido aos fatos, ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Apucarana para as providências cabíveis. O carro, ainda de acordo com a PM, foi encaminhado para o pátio do 10°BPM.