Da Redação

Motorista bêbado é preso após se envolver em acidente

Um motorista bêbado foi preso após se envolver em um acidente registrado na noite deste sábado (18), na Vila Agari, pela Polícia Militar (PM), de Apucarana.

No local, a equipe constatou dois veículos, um GM Classic e um Hyundai HB20. A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, também foi chamada e prestou atendimento a um dos passageiros do HB20 e também aos motoristas dos dois carros.

Um dos ocupantes precisou ser levado para o Hospital da Providência. Além disso, um dos motoristas foi preso após passar pelo teste do bafômetro, que acusou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.