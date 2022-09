Motorista bêbado é preso após causar acidente na Avenida Curitiba

Da Redação

Apesar dos danos causados nos carros, nenhum dos motoristas se feriram

No final da madrugada deste domingo (18), um motorista foi preso após causar um acidente de trânsito em estado de embriaguez. A batida, que envolveu dois carros, aconteceu no cruzamento da Avenida Curitiba e da Rua Clóvis da Fonseca, no centro de Apucarana.

De acordo com o Cabo Gustavo, da Polícia Militar, a colisão foi frontal. "Um Ford Focus estava subindo pela avenida quando um Corsa atravessou a frente do veículo e aconteceu uma colisão frontal entre os carros", explica.

Ainda de acordo com o policial, o condutor do Corsa foi detido por estar bêbado. "Ele aceitou fazer o bafômetro e no teste foi constatado que ele estava em estado de embriaguez. Ele sabia que estava errado. Ele já foi conduzido para a 17ª Subdivisão Policial e os veículos estão sendo guinchado para ser dado o procedimento cabível no caso", conta o Cabo Gustavo.

Apesar dos danos causados nos carros, nenhum dos motoristas se feriram.

fonte: Reprodução O condutor do Corsa foi detido por estar em estado de embriaguez

