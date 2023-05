Motorista bêbado é detido após bater em carro estacionado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bafômetro aferiu 0,44 mg/l

Um motorista embriagado bateu em um carro que estava estacionado na Avenida Central do Paraná, na região do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu nesta sexta-feira (19).

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local pelo proprietário do veículo que estava estacionado, um Peugeot 408, e constatou que o condutor do Fiat Mobi estava bastante alterado, embriagado, com os olhos vermelhos e cambaleando.

-LEIA MAIS: F-1000 furtada é encontrada no Parque da Raposa, em Apucarana

continua após publicidade .

Foi realizado o teste do bafômetro, segundo a polícia, que aferiu 0,44 mg/l. Diante do flagrante, o homem foi conduzido para a 17ª Subdivisão Policial.

O retrovisor esquerdo do carro estacionado foi danificado. Um boletim de acidente foi registrado pela equipe policial. Ninguém ficou ferido.

Siga o TNOnline no Google News