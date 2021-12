Motorista bêbado e amigo 'entrão' são presos pela PM

Da Redação

Um motorista bêbado, de 28 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (15), na Rua Guarapuava, área central de Apucarana, pela Polícia Militar (PM), após bater contra um poste. Um amigo do jovem, um homem, de 36 anos, tentou atrapalhar o andamento da ocorrência e também acabou sendo preso.



A PM foi acionada para prestar apoio ao plantão de acidentes e chegando no local encontrou o motorista de um Chevrolet Celta bordô, com sintomas de embriaguez. Após ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado 0,96 mg/L .

Diante do exposto, ele foi preso. Porém, no local apareceu um amigo do motorista, um homem, de 36 anos, que tentou intervir no trabalho policial e acabou sendo preso também. Os dois foram levados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). O veículo foi encaminhado ao 10º BPM.