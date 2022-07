Motorista bêbado causa acidente após brigar com esposa em Apucarana

Da Redação

O motorista foi preso e entregue na Delegacia de Polícia Civil

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso na noite deste sábado (30) por embriaguez ao volante no centro de Apucarana e por causar um acidente. De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro, um Fiat Palio, também possuía pendências.

Sobre o acidente, conforme a PM, o motorista seguia sentido Dom Romeu para a Rodovia 376, quando discutiu com sua esposa e acabou perdendo o controle da direção, colidindo contra uma mureta e contra o portão de uma casa, causando danos no local. O carro ficou com danos na parte traseira.

O dono da casa, segundo a polícia, irá representar contra o condutor do automóvel apenas na segunda-feira, se este não fizer um acordo de pagamento. A PM fez o teste do bafômetro no motorista e o resultado aferido foi 0,41 mg/l. O motorista foi preso e entregue na Delegacia de Polícia Civil.

