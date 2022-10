Motorista bêbado cai em buraco e dorme dentro do carro em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 55 anos, foi preso por embriaguez ao volante após perder o controle da direção e cair em um buraco na madrugada desta segunda-feira (17). O acidente aconteceu na região da Estrada do Xaxim, na zona rural de Apucarana. Conforme a Polícia Militar (PM), quando a equipe chegou, o motorista estava dormindo dentro do carro.

A PM detalhou que o veículo caiu em uma vala usada para conter enxurrada de chuva. Ainda de acordo com a polícia, o buraco estava com bastante água e o motorista teve bastante sorte, pois o carro não chegou a ficar completamente dentro da vala.

Os policiais acordaram o condutor, que estava dormindo. Ele contou que estava no Parque da Raposa, e que bebeu algumas cervejas com amigos. O homem realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0.61 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, comprovando a embriaguez.

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A PM foi chamada para atender a ocorrência após o vigilante de uma empresa informar que um carro estava parado na estrada.

