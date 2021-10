Da Redação

Motorista bêbado bate em carros estacionados em Apucarana

Um homem de 35 anos foi preso após atingir dois carros que estavam estacionados na Rua Fernando Pereira, no Núcleo Marcos Freire, em Apucarana, no começo da tarde de domingo (17), ele estava embriagado.

Conforme a PM, o rapaz conduzia uma Parati, bateu contra um Fiesta, um Corsa e pessoas seguraram o motorista até a chegada da equipe. O suspeito confessou para a equipe que tinha ingerido bebida alcoólica.

Ainda de acordo com a PM, ao lado do veículo Parati foi encontrado uma lata de cerveja e o homem disse que no momento da colisão estava com a lata no colo, ele apresentava sinais de embriaguez olhos vermelhos, odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante, porém se recusou a realizar o teste do etilômetro.

A PM realizou o termo de constatação, o homem foi preso e o VW/ Parati foi conduzido ao pátio do Detran por não estar em condições de trafegar, com avaria no motor devido ao acidente, sem faróis, pneus carecas e a falta de itens obrigatórios chave de rodas e o proprietário não estar presente.

Outro caso:

Na madrugada desta segunda-feira (18), um jovem de 24 anos também foi preso na Vila Nova após ser abordado pela PM. Conforme a equipe, o motorista do Polo apresentou dificuldades em descer do veículo. Ele confessou que estava bebendo desde às 19h do sábado (17).

Ainda de acordo com a PM, o homem estava com olhos vermelhos, sonolência, hálito alcoólico, ele também recusou realizar o teste do bafômetro, mas a equipe fez um termo de constatação e foi preso por embriaguez ao volante.