Motorista bêbado bate em carros e é contido por moradores na rua em Apucarana
Condutor não possui CNH e tentou e tentou fugir a pé, mas foi segurado por testemunhas até a chegada da polícia
Um motorista sem carteira de habilitação e com fortes sinais de embriaguez foi preso no final da noite de sexta-feira (20), em Apucarana, após bater o carro que dirigia contra dois veículos que estavam estacionados. O caso ocorreu no Residencial Interlagos e o homem só não escapou porque foi contido por moradores.
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O forte barulho da batida chamou a atenção da vizinhança. Ao saírem de casa para ver o que havia acontecido, os moradores flagraram o causador do acidente saindo do seu automóvel e tentando fugir a pé. Rapidamente, as testemunhas se mobilizaram, seguraram o homem e acionaram as autoridades.
Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, constatou que o motorista mal conseguia se equilibrar, falava de forma confusa e exalava forte cheiro de álcool. O estado de embriaguez era tão grave que ele sequer conseguiu assoprar o bafômetro de maneira correta.
O homem recebeu voz de prisão no local por conduzir veículo sob influência de álcool e foi levado para a delegacia. O carro que ele dirigia foi apreendido e guinchado para o pátio de trânsito.