Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
INTERLAGOS

Motorista bêbado bate em carros e é contido por moradores na rua em Apucarana

Condutor não possui CNH e tentou e tentou fugir a pé, mas foi segurado por testemunhas até a chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 08:28:51 Editado em 20.06.2026, 08:28:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista bêbado bate em carros e é contido por moradores na rua em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Um motorista sem carteira de habilitação e com fortes sinais de embriaguez foi preso no final da noite de sexta-feira (20), em Apucarana, após bater o carro que dirigia contra dois veículos que estavam estacionados. O caso ocorreu no Residencial Interlagos e o homem só não escapou porque foi contido por moradores.

- LEIA MAIS: Rocam apreende motocicleta irregular após passageiro sem capacete cair do veículo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O forte barulho da batida chamou a atenção da vizinhança. Ao saírem de casa para ver o que havia acontecido, os moradores flagraram o causador do acidente saindo do seu automóvel e tentando fugir a pé. Rapidamente, as testemunhas se mobilizaram, seguraram o homem e acionaram as autoridades.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, constatou que o motorista mal conseguia se equilibrar, falava de forma confusa e exalava forte cheiro de álcool. O estado de embriaguez era tão grave que ele sequer conseguiu assoprar o bafômetro de maneira correta.

O homem recebeu voz de prisão no local por conduzir veículo sob influência de álcool e foi levado para a delegacia. O carro que ele dirigia foi apreendido e guinchado para o pátio de trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana Condução Sob Efeito de Álcool dirigir sem habilitação interlagos motorista embriagado prisão em flagrante
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV