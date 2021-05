Motorista bêbado bate em carro estacionado e acaba preso

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 29 anos, dirigindo sob efeito de álcool na Rua Talita Bresolin, área central da cidade. O solicitante informou à PM que deixou seu veículo VW/Voyage estacionado às margens da via quando um GM/Corsa, que se deslocava sentido bairro/centro acabou colidindo na traseira de seu carro.

A colisão, conforme o solicitante, causou danos na traseira do Voyage e na parte frontal do Corsa. Em contato com o condutor do Corsa, a equipe notou que ele apresentava estado de embriaguez, sendo oferecido o etilômetro para que ele realizasse o teste, dando a quantia de 1,31 mg/l.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi levado para a17ª SDP para devidas providências. O Corsa possuía pendências administrativas e foi apreendido e conduzido ao pátio 10º BPM.