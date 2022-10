Motorista bate nas defensas da BR-369, em Apucarana

Da Redação

Saveiro bateu nas defensas da BR-369 e ficou bastante danificada

Um carro bateu em um guard rail, no final da tarde desta sexta-feira (7), na BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná. O motorista, de 70 anos, não se feriu e recusou atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local para prestar socorro.

De acordo com o condutor, morador de Cambé, ele perdeu o controle após o veículo, uma Saveiro, apresentar problemas no freio. O carro bateu nas defensas, instaladas recentemente na pista por conta da nova iluminação, e teve a dianteira bastante danificada.

Ele contou que estava indo de Apucarana para Londrina. Populares e socorristas do Samu ajudaram a tirar do carro do meio da pista, liberando o trânsito que ficou parado por alguns minutos.

fonte: TNOnline Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi ao local, mas o condutor recusou atendimento

