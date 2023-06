Motorista bate na traseira de viatura da Polícia Militar, em Apucarana

Um carro colidiu na traseira de uma viatura do 10º Batalhão de Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (5), em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu na Rua Cristiano Kussmaul, na região do Residencial Interlagos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O carro, modelo VW Gol, ficou com a frente bastante danificada. Um guincho da PM foi acionado para recolher a viatura do local. Uma outra equipe policial foi acionada e controlou o trânsito, que ficou com uma via interditada durante o atendimento.

Um boletim de acidente foi registrado pela polícia.

Foto por Colaboração Repórter do Vale Trânsito foi controlado pela PM

