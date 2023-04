Motorista bate em muro no Jaboti, foge da polícia, mas acaba preso

Da Redação

Um homem foi preso na manhã deste sábado, 15, em Apucarana, depois de bater no muro de uma residência e tentar fugir da polícia, na Avenida Jaboti. Ele estava dirigindo embriagado.

Segundo o boletim de ocorrências, um morador da região do Jaboti acionou a polícia afirmando que um motorista, que conduzia uma caminhonete Nissan Frontier, colidiu com o muro de sua residência causando danos, e em seguida, fugiu com o veículo em meio a uma mata próxima ao lago.

Com a chegada da PM, moradores informaram que o motorista ainda estava no interior do veículo, mas com a aproximação da equipe, o homem tentou fugir a pé, correndo em meio a mata, sendo alcançado, abordado e identificado.

Ele realizou o teste do etilômetro, sendo aferido 0,57 mg/l. O motorista recebeu voz de prisão, e foi encaminhado à delegacia de polícia para providências cabíveis.

