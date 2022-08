Motorista bate em muro de casa e abandona o veículo no local

Da Redação

Uma família levou um susto no meio da tarde deste domingo (31), quando um carro bateu no muro e quase invadiu a casa, na avenida Aviação, em Apucarana. O motorista, que não se feriu, se identificou, disse que iria pagar os prejuízos, deixou um número de telefone para contato e foi embora, deixando o carro importado no local, antes da chegada das autoridades.

A ocorrência ocorreu por volta das 15 horas. Ao chegar ao endereço, a equipe da Polícia Militar encontrou o veículo, um Mistubishi Lancer, preto, no mesmo local da colisão. Ele atingiu o muro lateral da casa, ocasionando danos no imóvel e no próprio veículo, que teve o sistema de airbags acionado no acidente.

Um morador se apresentou aos policiais, relatou que estava em casa com os pais e familiares, quando se assustaram com o barulho da colisão no muro. Ele contou que o motorista do veículo saiu do carro sem ferimentos aparentes, se apresentou e deixou um telefone de contato. O homem disse que iria pagar pelos prejuízos causados à residência e em seguida, foi embora, deixando o carro, aberto, para trás.

A Polícia Militar fez uma busca no interior do veículo e encontrou um contrato de compra e venda. Com a checagem no sistema, a PM encontrou a foto do homem, que foi confirmado pelas pessoas da casa como sendo o homem que estava dirigindo o carro.

Conforme o boletim da PM, o veículo possuía débitos de licenciamento e foi guinchado ao pátio da Polícia Militar pelo plantão de acidentes, que esteve presente ao local e registrou o boletim de acidente.

