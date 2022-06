Motorista bate e quebra poste próximo do bosque em Apucarana; veja

Da Redação

A batida foi muito forte, o carro sofreu grandes danos e o poste quebrou

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (16), em Apucarana, próximo do bosque, na região do Jardim São Pedro. Um motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste, que quebrou.

continua após publicidade .

Testemunhas contaram à reportagem do TNOnline, que por volta das 7h30 escutaram um forte barulho e logo encontraram o carro e o poste quebrado. O motorista do Gol, a princípio, não sofreu ferimentos, saiu do carro e teria deixado o local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e apura os fatos.

O acidente aconteceu nos fundos do bosque, entre as Ruas João Orlando e Nações Unidas. Técnicos da Copel foram chamados, pois como o poste quebrou, diversos imóveis daquela região e também do bairro da Igrejinha estão sem energia.

continua após publicidade .

A batida foi muito forte, o carro sofreu grandes danos. A reportagem busca mais informações. Veja como o carro ficou: null - Vídeo por: Reprodução (Vídeo: Val Moraes, radialista e fotógrafo)









continua após publicidade .