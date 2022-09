Motorista bate contra poste em bairro de Apucarana; saiba mais

Da Redação

Um carro atingiu um poste localizado na Rua Nova Ukrânia, no Bairro da Igrejinha em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 23h38 desta quinta-feira (23). O motorista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e parte do bairro ficou sem energia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe realizava patrulhamento pelo endereço e se deparou com o acidente. O condutor do carro estava no local e reclamou de fortes dores pelo corpo, então foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme a PM, o homem era habilitado, nada de ilícito foi encontrado com ele e o carro estava sem débitos. As causas do acidente serão apuradas. A assessora da Copel repassou que o acidente deixou 452 imóveis sem luz durante a madrugada desta sexta-feira (23).

A troca do poste foi concluída no início da manhã e o serviço normalizado.





