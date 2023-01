Motorista bate carro em escritório de advocacia em Apucarana

Da Redação

fonte: Vitor Flores/Tribuna do Norte

Uma pessoa ficou ferida após acidente registrado na manhã deste domingo (1), no final da Rua Professor João Cândido Ferreira, próxima na Praça Rui Barbosa, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Cruze Sedan perdeu o controle do veículo, bateu contra uma placa e contra a fachada de um escritório de advocacia.

O motorista estava sozinho no momento do acidente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para receber atendimento médico. A Polícia Militar (PM) esteve no local para registrar a ocorrência.

