Motorista bate carro em barranco na PR-444 em Apucarana

Condutor de 34 anos saiu ileso do acidente na tarde de domingo (13); veículo tem placas de Londrina e teste do bafômetro deu negativo

Um homem de 34 anos escapou sem ferimentos de um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (13), na rodovia PR-444, no trecho que corta o município de Apucarana. O carro que ele dirigia acabou colidindo contra um barranco às margens da pista.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 15h50. O veículo, um modelo Chevrolet Onix com placas de Londrina, trafegava no sentido de Arapongas para Mandaguari quando, na altura do quilômetro 25, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu o barranco do lado direito da rodovia.

Apesar do forte impacto, que causou diversos danos materiais ao veículo, o condutor não se machucou. Os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência submeteram o motorista ao teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir (resultado de 0,00 mg/l).

A equipe policial permaneceu no local até as 16h55 para sinalizar a via e registrar a documentação necessária sobre o acidente. O trânsito na região fluiu normalmente após a remoção do automóvel.

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