Motorista bate carro contra poste e é preso por embriaguez em Apucarana

Um motorista de 28 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (27) após colidir o veículo que dirigia contra um poste na Rua Ouro Verde, localizada no Loteamento Mutirão Vale Verde, em Apucarana (PR). O teste do bafômetro confirmou que ele estava dirigindo sob efeito de álcool.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada logo após a 1h30 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que o homem, que dirigia um carro modelo Vectra de cor azul, havia perdido o controle da direção e atingido a estrutura. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local, mas o condutor recusou qualquer tipo de atendimento médico, pois não apresentava ferimentos.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o rapaz apresentava sinais claros de ter ingerido bebida alcoólica. Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que registrou o índice de 1,2 miligramas de álcool por litro de ar expelido — um valor muito acima do limite tolerado pela legislação de trânsito, configurando crime.

Diante do resultado, o homem foi preso em flagrante no local, informado de seus direitos e encaminhado à delegacia, onde as medidas legais cabíveis foram tomadas. O acidente foi devidamente registrado pelas autoridades de trânsito.