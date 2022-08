Motorista atropela pedestre na Minas Gerais e leva a vítima para a UPA

Da Redação

A equipe da UPA acionou a Polícia Militar na noite de terça (09) para registrar a ocorrência de atropelamento

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na noite desta terça-feira (09) pela equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para registrar um caso de atropelamento. A vítima foi encaminhada pelo próprio motorista envolvido no atropelamento, que fez a remoção da mulher em vez de chamar o Samu.

Uma enfermeira da UPA, que atendia a mulher, relatou aos policiais militares que algumas pessoas teriam chegado minutos antes na unidade, a bordo de um veículo de cor branca, trazendo a vítima e uma amiga. Essas pessoas, um homem, uma mulher e uma criança, seriam os ocupantes do veículo que teria atropelado a vitima.

As pessoas deixaram a vítima na UPA e saíram em seguida. No entanto, deixaram um número de telefone de contato com a amiga da vítima. Já na UPA, a PM fez contato com por telefone solicitando o comparecimento na UPA para esclarecimentos.

Um homem se apresentou e relatou aos policiais que estava com a mulher e a criança no carro, por volta das 21 horas, transitando na avenida Minas Gerais, sentido centro. Na altura de um posto de combustíveis, a mulher teria tentado atravessar a avenida e ele não teria tido tempo suficiente para frear e desviar, atingindo a mulher, que estava acompanhada de uma outra mulher, que não foi atingida.

O homem relatou que parou e socorreu a mulher, levando-a até a UPA, juntamente com a amiga. A equipe médica da UPA informou que a vítima teve traumatismo craniano, sendo portanto encaminhada ao Hospital da Providência, por uma equipe do Samu.

