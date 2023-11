Motorista atropela ciclista e foge sem prestar socorro em Apucarana

Um ciclista, de 37 anos, foi atropelado por um carro durante a tarde deste sábado (25) em Apucarana, no norte do Paraná. O atropelamento aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, na entrada do Núcleo Habitacional João Paulo. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que teve um ferimento no rosto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que compareceu até o local para prestar atendimento à vítima, o homem estava atravessando a rua quando foi atingido pelo carro. Ele sequer chegou a conseguir ver qual era o modelo do veículo.

Moradores da região viram o momento que o homem foi atropelado e acolheram ele em uma borracharia até a chegada dos socorristas. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e em seguida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

