Motorista atropela capivara na região do Jaboti e aciona PM

Uma cena triste chamou a atenção de quem passou na manhã desta segunda-feira, 23, pela região do Lago Jaboti, em Apucarana, próximo ao Lar São Vicente de Paulo: uma capivara, morta por atropelamento, em cima da calçada. A situação do bichinho, que já é símbolo da cidade, gerou comoção em algumas pessoas, que utilizaram as redes sociais para cobrar providências a respeito do caso. Porém, de acordo com a Polícia Militar (PM) de Apucarana, a pessoa responsável pelo atropelamento, que ocorreu na noite de domingo, 22, ficou no local e acionou as autoridades.

fonte: Reprodução / Redes sociais

De acordo com o boletim de ocorrências, por volta das 22h, um homem de 30 anos, solicitou a presença da PM na Avenida Jaboti para relatar o atropelamento de uma capivara. Ele contou que transitava com seu veículo, pela Avenida Jaboti, sentido centro, quando nas proximidades de um trailer de lanche, acabou atropelando o animal. Ele contou que a capivara estava na calçada, ao lado da pista e correu para frente do veículo, não dando tempo de tirar para o lado, pois havia um outro veículo que descia na pista contrária.

O motorista contou que parou o veículo no local, e tentou contato com as autoridades através do 190 e 193. Como não conseguiu contato, foi até o Corpo de Bombeiros da região da Barra Funda, e de lá, conseguiu acionar a Policia Militar.

