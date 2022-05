Motorista atinge traseira de caminhão no Contorno Sul

Da Redação

Um jovem, de 20 anos, que conduzia um Gol atingiu a traseira de um caminhão. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), no Contorno Sul de Apucarana. O carro ficou destruído.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, o motorista seria morador do Núcleo João Paulo e seguia para o Exército pois é soldado, porém, já no final do contorno, o sol muito forte atrapalhou a visão dele e ele atingiu o caminhão. Apesar dos grandes danos, o jovem não sofreu ferimentos.

O caminhão com placas de Maringá, transportava arroz e seguia para uma empresa daquela região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e o socorro não precisou ser chamado.

É o segundo acidente que acontece na manhã desta sexta-feira (20). Uma mulher capotou o carro na Avenida Minas Gerais, na BR-376, próximo da empresa Trans Apucarana.